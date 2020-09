Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 6 august, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 41 de ani, din Bistrița, pe care il cerceteaza pentru comiterea infracțiunilor de harțuire și amenințare. Articolul Tanara harțuita și amenințata. A refuzat avansurile unui barbat apare prima data in Someșeanul.ro .

- Experiența traumatizanta pentru o romanca infectata cu COVID in Spania. Femeia a fost testata la serviciu, iar rezultatul a venit abia dupa șase zile. De atunci a inceput pentru ea un adevarat coșmar. A fost obligata sa se mute, dupa ce colega de apartament a harțuit-o și a amenințat-o.

- ■ gradul de incasare la Compania ApaServ pe primul semestru este de 98% ■ asociatiile de proprietari din zona Piatra Neamt - Bicaz si-au platit datoriile in proportie de 95,94% ■ ApaServ Neamt a comunicat gradul de incasare a facturilor emise pentru serviciile de apa si canalizare la sfirsitul semestrului…

- ■ un inculpat condamnat cu executare a atacat sentinta si a primit detentie fara executare ■ acuzatii cereau si primeau bani, promitind promovarea probei practice ■ „facilitatea“ costa intre 700 si 1.200 de euro ■ Doi inculpati, care cereau si primeau bani promitind clientilor ajutor la proba practica…

- ■ la nivel national au fost confirmate 38.139 de cazuri, 2.038 decese, 22.747 vindecati ■ la Neamt, in total au fost confirmate 1.059 de cazuri ■ Pana pe 20 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 38.139 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate…

- Ivan Sztojka, 37 de ani, unul dintre barbații care l-au ucis pe handbalistul roman Marian Cozma, in 2009, este pe cale sa fie condamnat din nou. Infractorul maghiar este acuzat de trafic de persoane și perseverența in scopul exploatarii, informeaza magyarnemzet.hu.Concret, Ivan Sztojka a obligat-o pe…

- 16 noi cazuri de persoane infectate cu COVID 19 au fost raportate joi, 16 iulie, in judetul Neamt. Nu au fost oferite alte informatii oficiale, insa suntem in masura sa va informam ca au fost constatate doua mini focare, unul la o institutie publica si unul la o firma privata. Firma privata este din…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 1 Poliție efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de „amenințarea” și „harțuirea”. ,,In fapt, la data de 29 iunie 2020, in jurul orei 15.00, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie, in varsta…