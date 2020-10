Stiri pe aceeasi tema

- Votul romanilor a adus victorii neașteptate pentru unii candidați și esecuri rasunatoare pentru alții, care au condus primarii sau consilii județene ani in sir. Timișoara, de exemplu, l-a vrut primar pe un tanar nascut in Germania și stabilit apoi in Romania.

- Un barbat, in varsta de 35 de ani, cetațean al Republicii Moldova, care a avut de suferit in urma unui accident rutier a fost transportat de la Iași, Romania spre Chișinau de un echipaj Smurd. Intervenția transfrontaliera a fost efectuata in aceasta dupa amiaza.

- Peste 100 de scoli din Romania incep luni cursurile online. In Bivolari, judetul Iasi, celor care nu au internet, postasul le va duce cursurile in plic. In Suhurlui, Galati elevii se vor putea uita la televizor la ore, potrivit Mediafax.

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat, duminica, la Digi 24, ca la stațiile meteo au fost depașite recordurile maxime zilnice, iar anul acesta poate fi considerat cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice. ”A fost un an al extremelor meteorologice…

- Ziua de 10 august 1951 a ramas in istoria recenta din cauza caniculei nemaiintalnite pana atunci nici macar de cei mai batrani.La data de 10 august 1951 s a inregistrat cea mai ridicata temperatura din Romania: 44,5 deg;C in judetul Braila, la Ion Sion.Cu totii am invatat la scoala ca temperatura maxima…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat sambata ca a cerut oficialilor Uniunii Europene 10 milioane de vaccinuri anti Covid 19, in momentul in care vaccinul va intra pe piata. Aflat intr-o vizita la Iasi, ministrul Nelu Tataru a spus ca Romania poate avea acces la acest vaccin printr-un mecanism…

- "Am o veste buna sa va dau. Chiar daca nu s-a facut o inaugurare a unei investitii extrem de importante pentru Romania, aceasta investitie este gata, este vorba de gazoductul Ungheni-Chisinau. Investitia realizata de Transgaz, investitie care este finalizata si care o data cu finalizarea acestei…

- Cele mai multe anunțuri pentru apartamente de vanzare sunt in continuare in București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași. Piața imobiliara din Romania da semne serioase de revenire dupa perioada de starii de urgența de pe teritoriul Romaniei. Primele semne de revenire s-au inregistrat inca din luna mai,…