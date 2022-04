O istorie emoționantă scrisă de Iulia Cernițkaia, refugiată din Ucraina, care a ajuns în România Acești bani mi-au dat un barbat de 60-65 de ani la o benzinarie cand am ieșit la mașina dupa ce am platit pentru un rezervor plin. Și-a șters parbrizul și m-a intrebat: Ucraina? (in limba romana) Am raspuns: Ucraina. Probabil ca ma aștepta cand a vazut placuțele de inmatriculare ucrainene Și-a deschis portofelul și mi-a dat 100 de lei. Și spune: slava Ucrainei! Am inceput sa plang. Am refuzat sa iau bani, pentru ca avea chiar și o mașina veche. Dar si-a deschis portofelul si imi mai da inca 100 de lei! Spune ca ai nevoie de ele! Glorie Ucrainei! M-am sufocat cu lacrimi. Pana la urma, nici nu știe… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

