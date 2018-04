O istorie a Fake News-ului

Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul privind distribuirea datelor personale ale utilizatorilor Facebook a luat o noua amploare miercuri, dupa ce reteaua sociala a estimat la aproximativ 87 de milioane, fata de 50 evocate pana acum, numarul persoanelor ale caror date ar fi putut ajunge, fara cunostinta lor, in posesia companiei…

- Alexandru Kogan a extras 50 de milioane de profiluri din Facebook pentru Cambridge Analytica. Barbatul este un psiholog nascut in Republica Moldova, cu scoli in SUA si Hong Kong. Kogan a extras datele folosind o aplicatie care a cules date de pe platforma Facebook, dar nu doar de la utilizatorii…

- Trupa Massive Attack a anunțat ca și-a inchis pagina de Facebook din ingrijorare fața de modul in care compania ințelege sa protejeze datele utilizatorilor. Artiștii susțin ca vor reveni pe rețeaua de socializare daca Facebook iși va modifica politica de securitate. Trupa Massive Attack a anunțat ca…

- Co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton: ,,E timpul sa va ștergeți conturile de Facebook”. In urma scandalului provocat de scurgerea de date de la Facebook catre Cambridge Analytica, co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton, a declarat pe Twitter ca e timpul ca utilizatorii Facebook sa-și ștearga conturile.

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Autoritatile insarcinate cu protectia datelor in statele Uniunii Europene s-au sesizat marti in cazul Cambridge Analytica, o companie de analiza de date care a lucrat pentru campania prezidentiala a lui Donald Trump in 2016 si este vizata de dezvaluiri privind folosirea, fara consimtamant, a datelor…

- Ibrahim Sultan Iskandar, conducatorul statului Johor, si-a dorit foarte mult sa aiba o replica "actuala", in marime naturala, al faimoasului vehicul de transport cu care circula personajul principal, Fred Flinstone, in acea epoca. Surpriza i-a fost mare conducatorului statului Johor…