O istorie a banditismului

- Marius Turda a fondat Institutul Cantemir in cadrul Universitații Oxford, din Marea Britanie. In prezent este profesor la Oxford Brookes și autorul mai multor carți și studii, in special pe subiecte privind rasismul și mișcarea eugenica. Sunt teme care au influențe pana in prezent, una dintre acestea…

- Zborul Qantas QF9, un avion Boeing 787-9 Dreamliner care a avut la bord peste 230 de pasageri si membri ai echipajului a aterizat la ora locala 5:03 pe aeroportul Heathrow. Avionul Dreamliner, despre care Qantas a spus ca beneficiaza de o eficienta cu 20- mai buna in folosirea combustibilului fata de…

- Maratonul Nisipului, unul dintre primele maratoane din Europa care se desfasoara integral pe nisip, va avea loc duminica, 25 martie, in stațiunea Mamaia. Pana la ora actuala, peste 1.000 de sportivi din Romania și din alte țari s-au inscris la inedita cursa de la malul Marii Negre, iar alte cateva sute, de…

- Volkswagen nu mai produce Beetle. Volkswagen a anunțat ca nu va mai produce celebra mașina care a scris istorie in Europa și nu numai, al carei design va fi recunoscut de multe generații de acum incolo.

- "Teaching European History through Cinema (TEHC) este un nou proiect de educatie cinematografica care se va implementa în 4 tari europene - Italia, România, Bulgaria si Slovenia - în decursul acestui an. Programul îsi propune sa creasca popularitatea filmului european…

- De fiecare data dupa ce Steaua a castigat turul acasa in Europa cu 1-0 a urmat un retur de un dramatism aparte, indiferent ca s-a pierdut sau s-a obtinut calificarea. Nu va faceti program pentru joi seara! Urmeaza sa avem parte de un meci pasionant: returul dintre Lazio si FCSB. ...

- Treisprezece picturi mai putin cunoscute ale cunoscutului pictor modernist Gustav Klimt, destinate sa impodobeasca arcadele Muzeului de Istorie a Artei din capitala Austriei, vor putea fi de acum admirate de aproape de catre public, informeaza AFP. Deschis in 1891 din dorinta imparatului Franz Joseph,…

