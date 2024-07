Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Andrei, cunoscut sub numele de „Maluma baby” in cadrul show-ului Insula Iubirii, este ispita care a devenit virala pe rețelele de socializare. Insa povestea de viața a tanarului este una impresionata.

- Diandra Doris Moga se numara printre cele 10 ispite feminine care s-au inscris la reality show-ul Insula Iubirii ca sa testeze fidelitatea barbatilor concurenti. Tanara care locuiește in Cluj este una dintre cele mai focoase femei din Thailanda, iar imaginea cu care defileaza acum este total diferita…

- In ediția 5 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 8, Radu Valcan i-a pus pe concurenți sa iși aleaga ispitele cu care vor sa mearga la un date. A urmat un gest neașteptat din partea unora dintre baieți.

- Baieții s-au dezlanțuit alaturi de ispitele preferate la Insula Iubirii sezon 8, episodul 2 din 17 iulie 2024. Nu au mai ținut cont ca sunt filmați și au dat frau liber celor mai ascunde dorințe.

- Anamaria Vaida e printre cele 10 ispite de la „Insula Iubirii” 2024. Nu e pentru prima data cand participa la show-ul de la Antena 1 in rolul de ispita, și in sezonul șase a fost prezenta in emisiune. „Insula Iubirii” 2024 revine pe 15 iulie cu un nou sezon, difuzat in fiecare luni, marti si miercuri,…

- Aurelian Paduraru este ispita la Insula Iubirii, sezonul 8. In momentul acesta se concetreaza pe succesul profesional și nu se gandește la o relație, dar gusta din cand in cand din aventurile de-o noapte, astfel ca experiența show-ului de la Antena 1 i se potrivește de minune.