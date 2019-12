Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba sa-si satisfaca poftele, Dinu „Vama” este mana larga. Recent, fostul sef al cluburilor de fotbal Rapid si Dinamo a cheltuit o suma importanta de bani, de dragul de a avea ceea ce-si dorea cu ardoare.

- 'Comitetul de reglementare al ANRE, intrunit in data de 9 octombrie 2019, a luat in discutie si a aprobat solicitarea Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. de modificare a Licentei nr. 1085 pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si termice in cogenerare…

- Tier Mobility, un startup de trotinete si scutere elctrice din Berlin, primeste o runda de finantare de 60 de milioane de euro si spune ca va investi banii în extindere si în îmbunatatirea rezistentei trotinetelor.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Forte Partners, companie controlata de catre omul de afaceri Geo Margescu, dezvolta in Capitala proiectul cladirii de spatii de birouri Matei Millo, in valoare de 40 de milioane de euro, in cazul caruia a obtinut certificarea BREEAM Excellent. De...

- Experti ai ONU sunt asteptati in Arabia Saudita pentru a efectua o ancheta internationala asupra atacurilor care au vizat sambata doua instalatii petroliere, informeaza miercuri AFP citand surse diplomatice, relateaza AFP. "Este foarte bine sa fie efectuata o ancheta internationala" in acest caz, a…

- Colterm a demarat deja probele la rece pentru testarea sistemului de transport a agentului termic, in vederea pregatirii sezonului rece. Incepand de miercuri se vor face teste in noi puncte termice In vederea pregatirii sezonului de incalzire 2019-2020, Colterm a anuntat ca, incepand cu data de 16 septembrie…