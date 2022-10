”Contractul va fi derulat pe o perioada de doi ani si va asigura inlocuirea sistemului de procesare a bagajelor de cala din aerogara veche Plecari. Sistemul, in functiune de aproape 20 de ani, include atat zona check-in, caruselele de bagaje si benzile transportoare aferente, cat si echipamentele de control automat de securitate al bagajelor de cala. Contractul, in valoare de 21 milioane euro, a fost incheiat cu firma franceza Alstef Automation SAS”, precizeaza compania. Pe perioada lucrarilor vor fi inchise, pe rand, cate una dintre cele doua ”insule” de check-in din aerogara (fiecare avand 52…