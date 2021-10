Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european Ylva Johansson a declarat joi ca este "extrem de îngrijorata" în urma informațiilor din presa privind noi respingeri ilegale - și uneori violente - ale migranților la frontierele UE, în special în Grecia și Croația, cerând acestor țari sa investigheze…

- Timpi mari de așteptare ptr transportatori la Giurgiu și la granița de vest TIR-urile care vor sa iasa din România prin punctul de frontiera Giurgiu formeaza cozi de aproximativ 7 km pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti-Giurgiu si au de asteptat trei ore pentru controlul de frontiera.…

- Directorul executiv al Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta - FRONTEX, Fabrice Leggeri, aflat intr-o vizita de lucru in tara noastra, s-a intalnit, joi, cu participantii la o operatiune organizata la Marea Neagra in Romania si Bulgaria, a informat Inspectoratul General…

- In ultimele ore s-a inregistrat un trafic crescut in mai multe puncte de trecere a frontierei, la granita cu Bulgaria si Ungaria, anunța Poliției de Frontiera care face apel catre șoferi sa foloseasca toate punctele de frontiera pentru intrarea in țara. La granița cu Ungaria, cele mai tranzitate puncte…

- Coada de zeci de autoturisme și tiruri, la granița cu Bulgaria, la punctul de trecere de la Negru Voda. Este vorba de sensul de intrare in Romania, iar situația a fost semnalata de o telespectoare Digi24, care a povestit ca autoritațile inca nu au oferit nicio explicație pentru blocajul de la vama,…

- Reasumarea angajamentului fata de spiritul si principiile fundamentale ale Conventiei privind privind statutul refugiatilor, semnata in 1951 la Geneva, este mai urgenta astazi decat oricand, declara UNHCR, Agentia ONU pentru refugiati, miercuri, cand se marcheaza cea de a 70-a aniversare a a acestui…

- Politistii de frontiera de la Cruceni au depistat pe un drum judetean, intre localitatile Giulvaz si Foeni, sapte cetateni irakieni, doi adulti si cinci minori, care se deplasau pe jos, intentionand sa intre ilegal in Romania din Serbia. Avand in vedere ca acestia prezentau simptome de deshidratare,…

- Politistii de frontiera din judetul Bihor, impreuna cu lucratori din cadrul Garzii Nationale de Mediu, au blocat vineri, 16 iulie, și sambata, 17 iulie, intrarea in Romania a trei TIR-uri incarcate cu 33.800 de kilograme de deseuri textile si aparate uzate de cafea. Potrivit unui comunicat al Politiei…