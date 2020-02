O invenţie românească revoluţionară reduce consumul de chimicale pentru curăţat! Mai exact, e vorba despre un bazin de WC ca toate celelalte, dar facut din faianta maro; am inteles ca respectivii cercetatori sunt aceiasi care, cu putini ani in urma, au inventat cuburile care se pun in rezervorul de la WC, sa coloreze apa, dar nu in albastru ori verde, ca produsele existente acum pe piata, ci in galben si cafeniu. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

