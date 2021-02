O învăţătoare din Craiova, depistată cu Covid- 19 pe baza testării rapide la şcoală Au aparut noi cazuri de Covid- 19 in randul cadrelor didactice si al elevilor din unitatile scolare din Craiova si judet. Conform raportarii facute de DSP Dolj, au mai fost identificati cinci scolari si prescolari si o invatatoare. Cadrul didactic cu Covid 19 este de la Colegiul National „Carol I” din Craiova. Managerul unitatii scolare, spune ca prima diagnosticare a invatatoarei a fost facuta chiar la cabinetul scolar pe baza unui test rapid. Parintii au fost anuntati imediat si au fost de acord cu testarea copiilor. Asa a fost descoperit si un elev din clasa respectiva pozitiv, iar la ancheta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

