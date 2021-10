Stiri pe aceeasi tema

- Fosta soție spune ca barbatul nu a fost sunat deloc de autoritațile sanitare de cand a fost testat pozitiv și pana cand a decedat. I s-a prescis doar o rețeta, prin sms, de catre medicul de familie, mai exact paracetamol și vitamine. Cu o zi inainte de a deceda, femeia a vorbit cu el. Spune ca starea…

- Tragedie fara margini intr-o familie din Calafat. Din patru persoane, trei au murit la numai cateva zile distanta dupa ce s-au imbolnavit de Covid. Doi soti si tatal barbatului din cuplu au pierdut lupta cu virusul unul dupa altul. Informatia a fost confirmata de catre primarul orasului. „Este adevarat.…

- Colin Powell, primul secretar de stat de culoare din SUA, a murit la varsta de 84 de ani din cauza unor complicații generate de Covid-19. Anunțul trist a fost facut chiar de familia lui printr-un mesaj care i-a facut pe internauți sa nu iși poata stapani lacrimile. Colin Powell a murit. Ce a anunțat…

- Doi soți nevaccinați, in varsta de 46 și 48 de ani, au murit de COVID la cateva saptamani distanța, lasand in urma cinci copii. Kevin și Misty Mitchem, din statul american Virginia, au fost incurajați de rude sa se vaccineze, insa aceștia s-au impotrivit.

- Dragoste si dincolo de moarte pentru doi pensionari, care au murit la diferenta de doar un minut unul de celalalt, in timp ce se tineau de mana. Cal Dunham, 59 de ani, si sotia lui, Linda, 66 de ani, au murit de Covid, desi erau vaccinati cu schema completa, insa ambii aveau ceva probleme de sanatate.…

- Un tanar de 28 de ani din Vietnam a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru incalcarea restricțiilor anti-COVID și pentru transmiterea virusului mai multor persoane. Potrivit presei de stat vietnameze, opt persoane au fost infectate din cauza barbatului, iar una dintre ele a și murit din cauza…

- O familie din Maieru trece prin momente foarte grele in urma decesului fiului lor. Acesta se afla internat intr-o clinica din Cluj -Napoca, in urma unei intamplari nefericite care a șocat intreaga comunitate. O familie din Maieru este greu incercata de soarta in aceste zile. Fiul lor de 11 ani, internat…

- O familie care se opunea vaccinarii impotriva noului tip de coronavirus a murit din cauza COVID-19. Incidentul tragic raportat de o ruda a victimelor a avut loc in Portugalia. Francis Gonsalves a spus ca și-a pierdut mama, tatal și fratele in doar o saptamana.