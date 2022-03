Stiri pe aceeasi tema

- Bombardamentele ruse au distrus complet Iakovlivka, o asezare cu 600 de locuitori din regiunea Harkov, in estul Ucrainei, potrivit procuraturii generale din oras, citata de Suspline Tv, informeaza joi EFE.Potrivit companiei publice de radiodifuziune din Ucraina, Biroul Procurorului din regiunea Harkov…

- Bombardamentele ruse au distrus complet Iakovlivka, o asezare cu 600 de locuitori din regiunea Harkov, in estul Ucrainei, potrivit procuraturii generale din oras, citata de Suspline Tv, informeaza joi EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Bombardamentele au continuat marti la Kiev, unde cel putin cinci persoane au fost ucise in urma unui atac asupra turnului de televiziune. Nu doar capitala Ucrainei a fost tinta rachetelor, ci si orasul Harkov. In timp ce pregateste un asalt asupra Kievului, armata rusa sustine ca a taiat accesul Ucrainei…

- Discuție telefonica a unui prizonier rus cu mama sa:- Alo, mami! Salut!- Salut!- Salut, mama! Sunt eu. M-ai recunoscut?- Da. Unde ești?- Sunt pe teritoriul Ucrainei, pe scurt, sunt prizonier. Totul este bine la mine.- Ce?- Spun ca sunt pe teritoriul Ucrainei.- Unde ai ajuns?!- Am fost capturat.- Cu…

- Bombardamentele armatei ruse asupra Ucrainei au continuat peste noapte. Orașe mari precum Kiev, Harkov, Mariupol, Odesa și altele au fost atacate cu rachete. De asemenea, s-au dus lupte crancene pentru controlul capitalei Kiev, rușii dorindu-și schimbarea administrației. Zelenski a refuzat sa fie evacuat…

- VIDEO: Tancuri rusești care se deplasau spre regiunea Harkov din Ucraina, atacate cu drone de armata ucraineana Mai multe tancuri rusești care incercau sa patrunda in regiunea Harkov din Ucraina au fost atacate de armata ucraineana cu drone. Oleksiy Goncharenko, deputat de la Solidaritatea Europeana, a…

- Armata ucraineana anunta joi ca a ucis aproxmativ 50 de ”ocupanti rusi” in regiunea Lugansk (est), dupa ce Rusia a lansat un atac in Ucraina, relateaza AFP. ”Aproape 50 de ocupanti rusi au fost lichidati in apropiere de localitatea Sciastia”, in estul Ucrainei, anunta intr-un comunicat Statul Major…

- Șeful Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei a promis ca va impușca separatiștii in cazul unui atac din interiorul țarii, informeaza NEXTA. „Noi, cei de la Ministerul Afacerilor Interne, nu vom permite nicio manifestare separatista precum cele care au avut loc in primavara lui 2014 la…