Stiri pe aceeasi tema

- Sa lamurim mai intai de toate ce este slanina. Ei bine, este acel strat de grasime care se afla intre pielea și carnea porcului. Aceasta bucata se conserva cu ajutorul sarii grunjoase și, cu ajutorul catorva condimente, se va transforma intr-un produs delicios.Folosind o afumatoare, bucațile de slanina…

- Daca obișnuiești sa-ți primești in vizita rudele sau daca ești gazda unor petreceri intre prieteni care se termina a doua zi, cu siguranța in casa ta trebuie sa exista o camera de oaspeți. Nu te ingrijora daca, in casa ta, nu mai este loc disponibil pentru a organiza un spațiu destinat invitaților care…

- Ceea ce a început ca o încercare de a scapa de șerpi s-a încheiat cu o casa întreaga care a luat foc. Locuința - în valoare de 1,8 milioane de dolari - fusese cumparata recent de catre o familie din Dickerson, Maryland, conform CNN.Proprietarul casei a încercat…

- In mijlocul discuțiilor privind reducerea poluarii la nivel mondial, Martin Fuchs, 41 de ani, a luat masuri de unul singur: de peste patru ani, barbatul din cantonul elvețian Lucerna este un om modern al peșterilor. Locuiește intr-o grota sapata in pamant, captușita cu argila și iarba, a folosit lemn…

- Gratuitațile vor fi intotdeauna la mare cautare, cu atat mai mult daca iți pot aduce un caștig. In acest articol vom face o scurta analiza a pariurilor gratuite (free bets) pe care le gasești la casele de pariuri din Romania, și iți vom oferi cateva sfaturi practice care te vor ajuta sa ințelegi care…

- Recent au existat mai multe zvonuri conform carora Andreea Balan și Tiberiu Argint s-ar fi desparțit. Artista a postat un mesaj pe rețelele de socializare in care marturisește cum reușește sa faca fața tuturor situațiilor din viața ei. Andreea Balan are o cariera de succes pentru care a muncit din greu,…

- Un nou focar COVID 19 a fost descoperit in interiorul Spitalului Județean Galați. Cel puțin 12 pacienți și angajați din secția de Ortopedie sunt infectați. Recent, la spitalul galațean au aparut alte trei focare. Focarul COVID 19 a aparut la Secția de Ortopedie a Spitalului Județean din Galați.…

- Continut oferit de: fungift.ro. Pereții albi sau cei intr-o singura culoare nu mai sunt la moda daca sunt complet simpli, fara un element deosebit de decor care sa aduca un plus de modernitate spațiului de locuit. Aspectul atemporal al pereților simpli nu este de dorit in cazul in care vrei ca locuința…