- Cu sprijinul consatenilor intorși pe meleagurile natale, baștinașii din Turluianu, comuna Berești Tazlau, se incapațaneaza sa pastreze neschimbate obiceiurile si traditiile populare moștenite de la strabuni. Din pacate, doar cei trecuți de varsta a doua mai apreciaza „moștenirile” pierdute de alte popoare.…

- Au mai ramas ore numarate pana incepe prima semifinala a celei de-a 67-a ediții a Concursului Muzical Eurovision, care va avea loc in Liverpool, Regatul Unit. Moldova va fi reprezentata pe scena de Pasha Parfeni, cu piesa „Soarele și luna”. Pe rețele este forfota mare, iar moldoveni din toate colțurile…

- Mai mulți oficiali moldoveni nu vor putea intra in Rusia, urmare a unei decizii a MAE-ului rus, drept raspuns la acțiunile Chișinaului de saptamana trecuta. Instituția nu a oferit numele persoanelor vizate.

- Militarii moldoveni vor participa la exercițiile multinaționale „Defender 23”. Acestea vor avea loc, in aprilie – in Europa, sub conducerea SUA. Un anunț in acest sens a fost facut de secretarul de presa adjunct al Pentagonului, Sabrina Singh, transmite Noi.md cu referire la newsmaker.md. „Acesta este…

- Luptatorul Vasile Diacon a cucerit medalia de argint la Campionatul European Under 23 de la București. In finala categoriei de greutate 74 kg, el a fost invins de azerul Turan Bayramov. Vasile a repurtat trei victorii, cu georgianul Giorgi Gogritchiani, armeanul Menua Yaribekyan și polonezul Szymon…

- IMSP CNAMUP informeaza ca 27.02.23– 05.03.23, echipele de asistența medicala urgenta au deservit 15099 de solicitari, inclusiv la 2458 copii. Dupa acordarea primului ajutor medical, 5607 pacienți, printre care 1236 copii au fost transportați la spital.

- Comisia permanenta comuna a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, impreuna cu Ambasada Republicii Moldova in Romania, in parteneriat cu Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” și Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturala din Chișinau, a organizat, in perioada 28 februarie…

- Ofițerii Direcției investigații criminalitate organizata, in comun cu organul de urmarire penala al Inspectoratului de Poliție Ciocana a DP Chișinau, sub conducerea procuraturii mun. Chișinau, Oficiul Ciocana au documentat activitatea unui grup de persoane specializat in pastrarea si realizarea drogurilor…