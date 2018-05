Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Bucuresti va semna un acord de cooperare cu Tenis Club Bucuresti, al carui presedinte este Dinu Pescariu, fost jucator de tenis, pentru finantarea reciproca a unui mini-turneu de tenis. Proiectul a fost aprobat, vineri, in sedinta CGMB, scrie Mediafax.Potrivit proiectului…

- Primaria Capitalei vrea sa acorde femeilor insarcinate, incepand cu saptamana a 10-a de sarcina, de vouchere in valoare de 2.000 de lei pentru cheltuielile cu eventualele tratamente medicamentoase si analizele medicale necesare monitorizarii sarcinii, potrivit unui proiect de pe ordinea de zi CGMB.…

- Primaria Capitalei ar urma sa ofere un ajutor de aproape 11.000 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro, dar si 2.000 de lei pentru femeile insarcinate, banii urmand sa se acorde sub forma de vouchere, in baza scrisorii medicale, respectiv a adeverintei medicale, potrivit unor…

- Una dintre companiile infiintate de Primaria Capitalei cere o taxa de 200 de lei pe pagina A4 si 250 de lei pe pagina A3 pentru eliberarea documentelor solicitate in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, potrivit unui proiect de hotarare privind aprobarea delegarii…

- Primaria Municipilui Bucuresti (PMB) a anuntat, luni, ca va retrage de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti un proiect care prevede un nou regulament de transport in regim taxi in Bucuresti.

- Primaria Capitalei vrea sa acorde vouchere in valoare de 10.800 de lei cuplurilor infertile pentru acoperirea costurilor pentru fertilizarea in vitro. Proiectul va fi suspus votului in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana viitoare, scrie Mediafax.„Proietul ...

- Uniunea Salvați Romania a dat in judecata Primaria Capitalei și a solicitat suspendarea hotararilor Consiliului General al Municipiului București privind inființarea celor 22 de companii municipale. Curtea de Apel București a respins definitiv apelul celor de la USR. Citește și: DOCUMENT -…

- Mobilitatea regiunii Bucuresti-Ilfov poate fi imbunatatita si prin transferarea metroului la Primaria Municipiului Bucuresti, care poate sa isi asume toate investitiile necesare, a afirmat marti primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Am facut aceasta solicitare, printr-o decizie…