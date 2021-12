O interpretă, mușcată de șarpe în timpul filmării videoclipului Cintareața pop Maeta a fost mușcata de barbie de un șarpe in timpul unei filmari video muzicale. Interpreta in virsta de 21 de ani a distribuit duminica un clip al atacului pe contul ei de Instagram, in care a fost vazuta intinsa in timp ce era inconjurata de mai multe reptile, scrie fluierul.ro. Cintareața a fost apoi vazuta retrocedind de durere, dupa ce unul dintre șerpi a mușcat-o. barbi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

