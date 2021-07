Stiri pe aceeasi tema

- Padurea tropicala amazoniana produce mai mult de un miliard de tone de dioxid de carbon pe an, mai mult decat absoarbe, potrivit unui studiu. Este o premiera și un motiv de ingrijorare pentru oamenii de știința, care atrag atenția reducerii urgente a emisiilor de gaze, informeaza The Guardian . Uriașa…

- Mica insula greceasca Astypalea, din Marea Egee, a devenit prima insula verde din punct de vedere energetic in urma unui proiect al autoritaților de la Atena in colaborare cu producatorul german de automobile Volkswagen, care a dotat cu vehicule electrice toate instituțiile publice de pe

- La sfarșitul lui 2020, Volkswagen a anunțat un parteneriat cu Grecia prin care va transforma insula Astypalea din Marea Egee intr-o zona unde se vor folosi doar mașini electrice, iar energia va proveni de la panouri solare și eoliene. Astypalea este o insula cu o suprafața de 97 de kilometri patrați…

- AeroVacanțe, parte a Grupului Aerotravel, deschide sezonul vacanțelor in insula Skiathos, pentru al noualea an consecutiv, cu plecari in fiecare sambata din Cluj-Napoca, in perioada 29 mai – 25 septembrie 2021. Sejururile in insula Skiathos au tarife incepand cu 199E/pers. și includ transport charter…

- Insula greceasca Rhodos si-a intampinat primii turiști din sezonul 2021 cu dansuri, cantece si bunatati traditionale. Imaginile de pe aeroportul din Marea Egee au fost publicate de mai multe site-uri de știri elene. Noua zboruri, sapte dintre ele sosite din Israel, au aterizat pe insula joi. „O destinatie…

- Insula greceasca Kalymnos a intrat de marți in carantina, la doar o zi dupa relaxarea restricțiilor care au fost instituite in ultimele șase luni la nivel național. Potrivit HotNews.ro., Grecia și-a redeschis granițele pentru turiști pe 16 aprilie. Autoritațile elene au impus pana pe 10 mai un lockdown…

- Anunțul legat de acest nou locckdown a fost facut de Ministerul pentru protecție civila de la Atena și vizeaza insula Kalymnos, o destinație turistica populara din Marea Egee. Masura va fi in vigoare pana pe 10 mai „din motive urgente ce țin de riscuri serioase pentru sanatatea publica” și pentru limitarea…

- Insula greceasca Kalymnos a fost plasata in carantina marți de catre autoritațile de la Atena, la doar o zi dupa relaxarea restricțiilor la nivel național, anunța Ekathimerini . Restaurantele și barurile s-au redeschis luni in Grecia dupa o interdicție de 6 luni in contextul in care țara elena se…