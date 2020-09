Stiri pe aceeasi tema

- Barbados și-a anunțat intenția de renunța anul viitor la șeful statului, care este regina Elisabeta a II-a, la aproape 400 de ani dupa ce insula a fost colonizata de britanici. Insula s-a aflat sub controlul Marii Britanii din 1627 pana la independența din 1966 și este monarhie constituționala, condusa…

- Criza fara precedent intre Londra și Bruxelles. Boris Johnson ameninta sa nu puna in aplicare tratatul retragerii Marii Britanii din UE, provocand stupoare in UE și in Irlanda de Nord Guvernul lui Boris Johnson ameninta sa nu puna in aplicare tratatul cu privire la iesirea Regatului Unit din UE, in…

- In ultimele 24 de ore, Marea Britanie a inregistrat 1.940 de cazuri de Covid-19, cel mai ridicat bilanț zilnic din 30 mai și pana in prezent. Anuntul a fost facut astazi de oficiali din domeniul sanatații, potrivit Reuters. Bilanțul zilnic al noilor cazuri de coronavirus confirmate s-a ridicat pana…

- De la debutul pandemiei de coronavirus s-au imbolnavit peste 24.000.0000 de oameni din toata lumea, dintre care 16,885,119 de persoane s-au vindecat și 829,899 de pacienți infectați au decedat. In continuare, cele mai afectate țari din lume de pandemie sunt SUA, cu peste șase milioane de cazuri de infectare…

- ”Suntem incredibil de dezamagiti ca nu am fost informati mai bine si ca aceasta decizie nu a fost luata ieri, in condiitile in care multi britanici pleaca in vacanta in weekend”, a declarat directorul general al TUI pentru Marea Britanie si Irlanda, Andrew Flintham. ”De asemenea, incercam sa intelegem…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat marti ca alti 28 de romani care lucreaza la ferma din Herefordshire, Marea Britanie, au fost confirmati cu noul coronavirus, pe langa cei 30 deja confirmati anterior. Astfel, bilantul ajunge la 58 de romani. Majoritatea acestora sunt asimptomatici sau…

- Majoritatea romanilor infectati cu coronavirus la ferma din Marea Britanie sunt asimptomatici sau prezinta simptome usoare, fara a necesita spitalizare. De asemenea, persoanele care au avut rezultate negative ca urmare a testarii initiale au fost retestate si sunt asteptate rezultatele, mai transmite…