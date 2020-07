Stiri pe aceeasi tema

- Exprimandu-si ingrijorarea in legatura cu soarta fostei catedrale crestine Sfanta Sofia din Istanbul, care ar putea fi transformata din nou in moschee, UNESCO a invitat Turcia la dialog inainte de luarea unei decizii susceptibile “sa aduca atingere” valorii universale a acestui monument, care are in…

- Cea mai inalta instanta administrativa din Turcia a amanat decizia transformarii catedralei Sfanta Sofia din Istanbul in moschee. In cazul unui aviz favorabil de a reveni la statul de moschee, guvernul turc spera ca rugaciunile in Sfanta Sofia sa poata incepe din 15 iulie.

- Patriarhul Kirill, liderul Bisericii Ortodoxe Rusie, a declarat luni ca intenția de a converti muzeul Sfânta Sofia într-o moschee reprezinta o amenințare la adresa creștinatații, relateaza Reuters.Președintele Turciei, Recep Erdogan, a propus restaurarea statutului de moschee a cladirii…

- Grecia a declarat joi ca Turcia risca sa deschida "o prapastie emotionala imensa" cu tarile crestine, daca va merge inainte cu propunerea de a transforma catedrala Sfanta Sofia din Istanbul, in prezent avand statutul de muzeu, intr-o moschee, relateaza Reuters. O instanta turca a primit…

- Cea mai inalta instanta administrativa din Turcia a amanat joi pentru 15 zile decizia revenirii la statutul de moschee a catedralei Sfanta Sofia din Istanbul, transformata in muzeu in 1935, perioada de inceput a Turciei laice, relateaza EFE. Consiliul de Stat a examinat joi cererea depusa…

- Cea mai inalta instanta administrativa din Turcia a amanat joi pentru 15 zile decizia revenirii la statutul de moschee a catedralei Sfanta Sofia din Istanbul, transformata in muzeu in 1935, perioada de inceput a Turciei laice, scrie Agerpres.Consiliul de Stat a examinat joi cererea depusa de o asociatie…

- Mai multe mii de credinciosi au luat parte vineri la rugaciuni colective organizate in moschei in Turcia, dupa mai bine de doua luni de interdictie in cadrul masurilor menite sa stopeze pandemia provocata de noul tip de coronavirus, informeaza sambata AFP, citata de Agerpres.In curtea celebrei Moschei…

- Presedintele turc Recep Erdogan a anuntat luni seara ca in viitorul weekend va fi impusa o interdictie de circulatie a persoanelor in 31 de orase si provincii din Turcia in scopul limitarii raspandirii noului coronavirus. Parlamentul Turciei a adoptat luni seara o lege aproband eliberarea a zeci de…