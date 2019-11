Stiri pe aceeasi tema

- O instanța din Turcia a decis luni eliberarea jurnaliștilor Ahmet Altan și Nazli Ilicak, condamnați pentru legaturi cu rețeaua clericului Fethullah Gulen, pe care Ankara o considera responsabila pentru tentativa de lovitura de stat din 2016, potrivit Euronews.Citește și: Mihai Tudose trage…

- Potrivit agentiei de presa guvernamentale Anadolu, acelasi tribunal a dispus punerea in libertate sub control judiciar a jurnalistului Nazli Ilicak, de asemenea initial condamnat la inchisoare pe viata. Cei doi barbati fusesera condamnati pentru o presupusa aderare la asa-numita retea Gulen,…

- Un tribunal din Moscova a decis vineri eliberarea actorului Pavel Ustinov, a carui condamnare la 3 ani si jumatate de inchisoare in urma participarii la un protest a starnit un val de critici, scrie Euronews.

- Parchetul rus a cerut joi eliberarea unui tânar actor arestat în timpul unei manifestații de protest și condamnat la trei ani și jumatate de închisoare, în urma unei ample campanii de mobilizare în favoarea sa care a reunit personalitați artistice dar și demnitari religioși,…

- Un tribunal turc a hotarat miercuri sa-l mentina in detentie provizorie pe un angajat al Consulatului american de la Istanbul, al carui proces cu privire la spionaj alimenteaza tensiuni intre Ankara si Washington, relateaza AFP. Tribunaul a dat astfel curs avizului procurorului, care s-a opus…

- Autoritatile ii cauta pe suspecti in 49 de provincii din Turcia si in Ciprul de Nord, potrivit canalului de televiziune de stat TRT Haber, care precizeaza ca 100 dintre cei care se confrunta cu arestarea sunt din cadrul armatei, in timp ce 41 fac parte din fortele aeriene si 32 din marina.Ankara…

- Printre jurnalistii care urmeaza sa fie eliberati se afla faimosul caricaturist Musa Kart. Eliberarea lor este asteptata ''in aceasta seara'', a declarat avocata Tora Pekin.Ei faceau parte dintr-un grup de 14 angajati ai Cumhuriyet, care au fost condamnati la pedepse cu inchisoarea in 2018…

- Printre jurnalistii care urmeaza sa fie eliberati se afla faimosul caricaturist Musa Kart. Eliberarea lor este asteptata ''in aceasta seara'', a declarat avocata Tora Pekin.Ei faceau parte dintr-un grup de 14 angajati ai Cumhuriyet, care au fost condamnati la pedepse cu inchisoarea in 2018…