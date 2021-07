O instanţă din Spania a decis că există suficiente probe pentru a o judeca pe Shakira pentru evaziune fiscală Un judecator spaniol a decis ca exista ''suficiente dovezi'' pentru a o aduce in fata instantei pe diva columbiana Shakira, sub acuzatia de evaziune fiscala, transmite Reuters care citeaza un document publicat joi de instanta. Judecatorul Marco Jesus Juberias a finalizat o investigatie preliminara cu privire la acuzatiile formulate de procurori, conform carora Shakira nu a platit impozit pe venitul obtinut in perioada 2012 - 2014, iar prejudiciul se ridica la suma de 14,5 milioane de euro. "Documentele (...) anexate pentru proces reprezinta dovezi suficiente pentru a continua procedurile"… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

