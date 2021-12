O instanță din Rusia a confirmat involuntar prezența trupelor rusești în Ucraina / Reacția Kremlinului Condamnarea pentru frauda a unui barbat din Rusia a atras o reacție din partea Kremlinului dupa ce instanța care a pronunțat verdictul ar fi dezvaluit involuntar masarea de trupe rusești în zona controlata de separatiști în estul Ucrainei, relateaza The Moscow Times.



O instanța din regiunea Rostov a Rusiei, aflata la granița cu Ucraina, a dezvaluit ca un director condamnat la închisoare coordona cumpararea, stocarea și vânzarea de hrana trupelor rusești staționate în estul Ucrainei.



&"Aceasta mâncare trebuia trimisa Forțelor Armate ale Rusiei staționate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a spus ca, la solutionarea conflictului din Donbas, Ucraina nu va repeta greselile pe care Moldova le-a facut in reglementarea problemei transnistrene. Dupa cum relateaza Infotag, el a mentionat acest lucru in articolul sau pentru Foreign Affairs,…

- Generalii ucraineni afirma ca, daca Rusia opteaza pentru o invazie, nu vor avea nicio șansa de a o respinge fara o infuzie masiva de resurse militare din partea occidentului, relateaza The New York Times.La a 30-a aniversare a fondarii armatei ucrainene de saptamâna aceasta președintele…

- Rusia nu intentioneaza sa recreeze Uniunea Sovietica, asa cum a sugerat marti subsecretarul de stat al SUA pentru afaceri politice, Victoria Nuland, a declarat ieri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de EFE, potrivit Agerpres. „Sunt convins ca, la fel ca noi si alti specialisti,…

- Rusia nu intentioneaza sa recreeze Uniunea Sovietica, asa cum a sugerat marti subsecretarul de stat al SUA pentru afaceri politice, Victoria Nuland, a declarat miercuri purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de EFE și Agerpres.„Sunt convins ca, la fel ca noi si…

- Dupa opt ani in tranșee, militarii ucraineni sunt aproape resemnați cu privire la posibila invazie militara a Rusiei, care ar copleși, cel mai probabil, armata mai mica și mai slab echipata a Ucrainei, scrie New York Times , care a vizitat linia frontului, la granița cu provinciile separatiste susținute…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat luni pe linia frontului cu separatistii prorusi in Donbas, in estul tarii, pe fondul tensiunilor cu Rusia, acuzata de pregatirea unei invazii asupra Ucrainei, relateaza AFP. 'Sunt onorat sa fiu alaturi de dumneavoastra astazi, va multumesc…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski s-a deplasat luni pe linia frontului cu separatistii prorusi in Donbas, in estul tarii, pe fondul tensiunilor cu Rusia, acuzata de pregatirea unei invazii asupra Ucrainei, relateaza AFP. ‘Sunt onorat sa fiu alaturi de dumneavoastra astazi, va multumesc pentru…

- Mii de persoane din regiunile separatiste Donetk si Lugansk din estul Ucrainei au votat in acest sfarsit de saptamana in alegerile parlamentare din Rusia, relateaza dpa. Pana duminica dupa-amiaza, peste 150.000 de locuitori din Donbas, care dispun de cetatenia rusa, votasera in alegerile pentru Duma…