- O bunica a fost obligata de instanța sa ștearga de pe Facebook și Pinterest pozele cu nepoții, publicate fara acordul parinților acestora. Decizia a fost luata de un judecator din Olanda.

- Femeia a postat fotografii pe rețelele sociale cu nepoții ei, fara permisiunea parinților, iar aceștia s-au adresat instanței și au caștigat. Acum, bunica este nevoita sa ștearga pozele, riscand, in caz contrar, o amenda de pana la 1.000 de euro, relateaza BBC.Bunica publicasefotografiile cu nepoții…

- O femeie trebuie sa ștearga fotografiile cu nepoții ei pe care le-a postat pe Facebook și Pinterest fara permisiunea parinților, a decis un tribunal olandez, potrivit BBC.Situația a ajuns în instanța dupa ce femeia a refuzat în mod repetat sa ștearga fotografiile postate cu nepoții…

- Jucatoarea belgiana de tenis Kirsten Flipkens a fost retinuta pentru trecerea frontierei cu Olanda, motiv pentru care polițiștii au taxat-o cu suma de 250 de euro. In replica, Kirsten Flipkens a explicat pe contul sau de Twitter ca a urmat un traseu aleatoriu de 130 km, pe care l-a marcat pe GPS, iar…

- Este vorba despre un cuplu din Marea Britanie, Bryn și Pat Howells, in varsta de 86 și 80 de ani. Cei doi au sarbatorit recent 60 ani de casatorie și nu au mai ieșit din casa de o buna perioada de timp. In data de 4 aprilie, au inceput sa se simta din ce in ce mai rau, conform SpyNews. Au…

- Tarile din G20 au decis miercuri sa suspende temporar plata datoriilor celor mai sarace tari pentru a le ajuta sa faca fata pandemiei noului coronavirus, informeaza AFP si dpa. Decizia a fost anuntata la reuniunea in sistem videoconferinta a ministrilor de finante si guvernatorilor bancilor…

- "PSD a avut #dreptate! Prin plata a 400 milioane euro catre frații Micula, Guvernul PNL a marit artificial #deficitul bugetar, punand in pericol stabilitatea țarii. La nici trei luni, iata ca Tribunalul international de arbitraj de la Washington a respins pretentiile fratilor Ioan si Viorel…

- Viorica Dancila critica modul de aplicare legii in cazul de luare de mita in care este implicata Sorina Pintea. Intr-o postare pe facebook, Viorica Dancila considera ca trebuie luata in considerare boala de care sufera fostul ministru al Sanatații."Pe langa lege, trebuie sa existe și omenie. Pentru…