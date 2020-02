Stiri pe aceeasi tema

- O fata de confesiune musulmana in varsta de 16 ani va putea sa poate in continuare la liceu valul islamic integral, a decis luni Tribunalul Superior de Contencios Administrativ din Hamburg, transmite agentia EFE, potrivit AGERPRES.Aceasta instanta a respins astfel recursul formulat de autoritatile…

- Scandalul Dieselgate izbucnit in toamna anului 2015 revine in actualitate ca urmare a unei noi investigații a procurorilor germani. De data aceasta, constructorul vizat este Mitsubishi, despre care autoritațile suspecteaza ca a utilizat un dispozitiv pentru trucarea emisiilor de oxid de azot in cazul…

- O furtuna extrema de zapada, numita Hephaestion, a acoperit Grecia, Turcia, Balcanii si zona Mediteranei cu un strat gros de ninsoare. Acest lucru vine in conditiile in care Scandinavia sufera de asemenea o criza dramatica de frig, deoarece temperaturile scad in regiune. In Grecia, zapada uriasa coincide…

- Unul dintre cele mai importante licee din Marea Britanie, Kings College, ofera doua burse pentru tinerii romani care doresc sa studieze la Londra sau Bournemouth. Bursele vor susține 100%, respectiv 50% din taxa de școlarizare pentru elevii ce urmeaza sa fie admiși in programul A-Levels, respectiv ultimii…

- Politia din Uruguay a realizat o captura record de cocaina, în valoare de peste 1 miliard de dolari pe piata neagra, transmite DPA, citând procuratura si presa locale.Circa 4,4 tone de cocaina au fost confiscate în portul capitalei Montevideo, iar o alta cantitate de o tona…

- In statul Illinois, incepand cu ziua de Anul Nou, va deveni legala posesia de marijuana in scopul consumului recreațional, transmite Reuters. Pravaliile autorizate deja sa vanda cannabis in scop medical au luat masuri speciale pentru aceasta zi in care clienții sunt așteptați in numar mare.Odata cu…

- Poliția din Germania a anunțat ca ofera o recompensa de 500.000 de euro pentru informații care ar putea ajuta la prinderea hoților care au reușit sa fure bunuri cu o valoare ce se apropie de un miliard de euro de la muzeul Grune Gewolbe din Dresda, informeaza cotidianul The Guardian.Autoritațile…

- Autoritatile din Turcia l-au arestat pe un membru important al retelei teroriste Stat Islamic, suspectat ca a organizat comiterea de atentate in Germania si Rusia, informeaza cotidianul Hurriyet.Citește și: Turbulente in Iran! A fost impiedicat un 'razboi MONDIAL' , sustine militia Bassidji…