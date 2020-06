O instanţă din Franţa suspendă interdicţia demonstraţiilor pe motiv de epidemie Un judecator pentru cazuri urgente din Consiliul de Stat, cea mai inalta instanta administrativa din Franta, a suspendat sambata interdictia demonstratiilor, instituita de autoritati in cadrul masurilor de combatere a epidemiei de coronavirus, informeaza dpa. Magistratul a dat castig de cauza reclamantilor - o persoana fizica si mai multe sindicate - care au sustinut ca interdictia generala constituie un amestec disproportionat intr-un drept fundamental. In ciuda interdictiei, in Franta au avut loc recent mai multe demonstratii, inclusiv doua proteste de amploare mai mare impotriva violentei politiei,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

