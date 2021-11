Stiri pe aceeasi tema

- Mit, legenda sau povesti din Antichitate, Sfinxul a fost martorul tacut al istoriei acestui petic de tara, a judetului Dambovita. Si este datoria noastra sa l protejam, asa cum si el a facut o de a lungul mileniilor.Presedintele Consiliului Judetean CJ Dambovita, Corneliu Stefan, a anuntat castigarea…

- Unde se afla Sfinxul și Babele, in Prahova sau Dambovița? Dupa ani de procese, magistrații au dat verdictul Unde se afla Sfinxul și Babele, in Prahova sau Dambovița? Dupa ani de procese, magistrații au dat verdictul Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dambovita, Corneliu Stefan, a anuntat castigarea…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dambovita, Corneliu Stefan, a anuntat castigarea pe fond a procesului cu judetul Prahova privind linia de hotar dintre doua judete in zona Platoului Bucegi, disputa din instanta vizand inclusiv monumentele naturale Babele si Sfinxul care, conform deciziei judecatorilor,…

- N.Dumitrescu Cei care vor ajunge pe Valea Prahovei și vor alege orașul Comarnic vor putea afla istoria unora dintre cele mai importante obiective, mai ales din punct de vedere turistic, fara sa aiba nevoie și de ghid. Prin sprijinul ONG-ului cultural ”Calator prin Romania”, ceea ce are mai important…

- Un accident deosebit de grav a avut loc, duminica seara, in masivul Bucegi, o persoana cazand in gol aproximativ 100 de metri, cei care o insoteau spunand ca victima nu ar mai fi in viata. Ulterior s-a aflat ca turista nu mai era in viața, drept pentru care echipa Salvamont o-a coborat pe restul turiștilor…

- Cu prilejul Zilei Mondiale a Arhitecturii, președintele Consiliului Județean Dambovița (CJD), Corneliu Ștefan, i-a premiat astazi, 4 octombrie 2021, Post-ul Arhitecții-șefi ai județului Dambovița, premiați de președintele CJD, Corneliu Ștefan, de Ziua Mondiala a Arhitecturii apare prima data in Gazeta…

- Sergiu Frusinoiu, salvator montan din Prahova, a povestit sambata, pe pagina sa de Facebook cum a decurs intervenția salvamontiștilor de vineri din masivul Bucegi care au salvat un barbat care s-a accidentat grav pe munte: „Pilotii elicopterului vin cu precizie elvetiana și ne troliaza colegii in punct…

- Binecunoscutul om de cultura dambovilean, Victor Petrescu, a primit din partea președintelui Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, o diploma de excelența și o placheta aniversara pentru contribuția pe care a avut-o la promovarea valorilor spirituale in randul comunitații locale.Organizata…