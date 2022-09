O instalatie electricã improvizatã putea fi fatalã pentru un copil de 4 ani din Dragomiresti NEGLIJENTI… Un copil de numai patru ani a trecut prin momente cumplite, dupa ce a atins un fir electric, de la o instalatie improvizata. Salvatorii vasluieni au fost solicitati sa intervina la Dragomiresti, in cazul unui minor in varsta de 4 ani electrocutat la una din maini. Au gasit victima constienta, stabila hemodinamic si cooperanta. […] Articolul O instalatie electrica improvizata putea fi fatala pentru un copil de 4 ani din Dragomiresti apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PARLAMENT… Vesti bune pentru vasluienii cu consum mare de energie electrica. Senatul a decis ieri modificarea OUG 119/2022 privind plafonarea si compensarea preturilor la energie electrica. Printre modificarile aprobate se numara si aceea potrivit careia compensarea se va face la consumul curent de…

- UPDATE! In urma verificarilor efectuate la locul accidentului, pompierii au stabilit ca minorul s-a electrocutat dupa ce a atins cu mana un fir dezizolat al unei instalații electrice improvizate. Din fericire, salvatorii au gasit minorul de 4 ani conștient, stabil hemodinamic și cooperant. Prezent arsuri…

- ULTIMA ORA… O minora a fost victima unui accident rutier in care a fost implicata și o autospeciala a Poliției Rutiere. Accidentul a avut loc pe trecerea de pietoni situata in apropierea fostei fabrici ICIL. Martorii povestesc ca fetița a incercat sa traverseze strada, moment in care autospeciala de…

- ULTIMA ORA… Salvatorii vasluieni au fost solicitați sa intervina, in loclitatea Marașeni, comuna Ștefan cel Mare, in cazul unui accident in care au fost implicate doua autoturisme și patru persoane. Printre victime s-a numarat și o femei gravida in luna a 7-a. Aceasta a fost evaluata la fața locului…

- UPDATE 2: Salvatorii au gasit astazi o persoana inecata in capatul digului de la Costinești, zona Obelisc. Elicopterul SMURD care survola zona va ateriza in zona respectiva. Nu se știe momentan daca este vorba despre unul dintre tinerii disparuți in mare in urma cu doua zile. Cautarile celor doi tineri…

- UPDATE… Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu patru autospeciale și echipaje specializate, la un accident rutier produs pe DN 15D, in localitatea Canțalarești, comuna Ștefan cel Mare. In accident au fost implicate trei autoturisme in care se aflau cinci persoane, intre care și un copil. La…

- UPDATE: Accident grav in localitatea Popeni (DN24A), bilanț victime: – 1 copil de 3 ani decedat; – 1 adult decedat; – 1 copil de 3 ani inconștient – cod roșu; – 1 copil de 4 ani inconștient – cod roșu; – 5 adulți conștienți – cod galben; – 2 adulți – cod verde. Se acorda […] Articolul UPDATE: VIDEO…

- INTERVENȚIE… SAJ Vaslui a fost solicitata sa intervina in localitatea Carja ieri dupa-amiaza, pentru o pacienta in varsta de 76 de ani ce prezenta dificultați la respirație. „A fost trimisa la caz cea mai apropiata ambulanța de tip B2 din substația Murgeni care a gasit pacienta in stare grava. Echipajul…