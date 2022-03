Stiri pe aceeasi tema

Agenția Internaționala pentru Energie Atomica a declarat ca echipa de la centrala nucleara Zaporizhia continua sa funcționeze, dar acum se afla sub comanda forțelor ruse care au ocupat amplasamentul saptamana trecuta.

Seful delegatiei ucrainene la discutiile cu Rusia, David Arahamia, si-a exprimat speranta ca un coridor umanitar in orasul Harkov (estul Ucrainei) ar putea fi deschis duminica, transmite dpa.

Un oficial local a raportat izbucnirea unui incendiu la Centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul Ucrainei, in contextul atacurilor armatei ruse, informeaza BBC News.

Bombardamentele ruse au distrus complet Iakovlivka, o asezare cu 600 de locuitori din regiunea Harkov, in estul Ucrainei, potrivit procuraturii generale din oras, citata de Suspline Tv, informeaza joi EFE.

Sirenele din orașul Harcov, al doilea ca dimensiune al Ucrainei, suna din nou. In aceasta dimineața Rusia a inițiat un raid aerian asupra orașului.

Kiev, Harkov și Herson sunt orașele Ucrainei asupra carora se concentreaza acum principalele eforturi ale Rusiei și ale trupelor Forțelor Armate ale Ucrainei, a declarat marți seara Aleksey Arestovich, consilier al președintelui Zelenski, informand despre situația operaționala cu ofensiva rusa, potrivit

Mai multe explozii s-au auzit, luni dimineata, in Kiev si Harkov, in timp ce in Cernihiv este alerta de raid aerian, anunta theguardian.

Lidia Gunko, membra a echipei de bob a Ucrainei, a facut obiectul unui control antidoping pozitiv in timpul Jocurilor Olimpice de la Beijing, a anuntat Agentia Internationala de Testare (ITA), citata de AFP.