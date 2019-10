Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarele CCR Livia Stanciu și Simina Tanasescu considera, intr-o opinie concurenta la decizia de neconsituționalitate privinde modificarile aduse Codului Penal, ca dezbaterea parlamentara a proiectului de lege, in aceeași zi cu votul, a fost "dusa in derizoriu" și a reprezentat un "simulacru",…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un eveniment premiera pentru activitatea institutiei. Pe 24 octimbrie va avea loc un Forum Internațional De Afaceri, cu participare din patru tari. La actiune sunt asteptate firme din Republica Ceha, Federația Rusa, Grecia si Romania. Forumul…

- Mastercard Romania și Camera de Comerț și Industrie a Romaniei doresc sa vina in intampinarea corporațiilor din Romania cu o serie de evenimente de informare, sub egida „Master Your Card”, privind beneficiile ce pot fi caștigate de clienții companii mari din folosirea metodelor de plata electronica…

- Un Workshop intitulat semnificativ "ACTING ON CAMERA", adica "actorie in fața camerei", le va oferi doritorilor oportunitatea de a afla metodele de instruire profesionala a actorilor tocmai de la Hollywood.

- Cei doi pasageri musulmani de la bordul avionului American Airlines, Abderraoof Alkhawaldeh si Issam Abdallah, spun ca nu au mai fost niciodata atat de discriminati, potrivit The Independent. „A fost oribil, cea mai umilitoare zi din viata mea", a spus Abderraoof Alkhawaldeh, intr-un interviu dupa incident.…

- CCIR: Acordurile de comerț liber ale UE cu Japonia, Canada și Vietnam, dezbatute in conferința de la CCIR Politica comerciala a Uniunii Europene, cu accent pe importanța celor mai recente acorduri de comerț liber incheiate de UE cu state precum Canada, Japonia și Vietnam a fost tema principala…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei și Ambasada Canadei in Romania,cu sprijinul Comisiei Europene, organizeaza, in data de 17 septembrie a.c., conferinta „Oportunitati aduse de acordurile de comert liber ale UE si…

- Intimitatea devine un concept pe cale de dispariție. In fiecare zi, aflam informații revoltatoare despre noile metode prin care unii, cu o minte bolnava, profita de pe urma umilirii altora. Mai multe femei au fost filmate, fara sa știe, in toaleta unui restaurant. N-o sa va vina sa credeți unde era…