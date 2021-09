O însoţitoare de bord explică de ce pasagerii trebuie să ţină telefonul pe mod avion Atunci cand calatorim cu avionul trebuie sa respectam mai multe reguli importante, pe care unii oameni nu le iau in serios. O insoțitoare de zbor a postat pe Tik Tok un filmuleț care a devenit viral in scurt timp, in care a prezentat de ce pasagerii trebuie sa țina telefonul pe mod avion in timpul zborului. Insotitoarea de bord a distribuit un videoclip despre importanta setarii telefonului pe mod avion in timpu zborului, care a fost vizionat de peste 1,8 milioane de ori. „Motivul te poate soca si te poate face sa te gandesti de doua ori la incercarea de a-ti mentine telefonul pe modul normal”.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

