O însoțitoare de bord a spus de ce nu trebuie să folosim căștile din avion O stewardesa a sfatuit pasagerii sa nu foloseasca castile de la bord, deoarece acestea nu sunt noi și exista riscul de a contracta infecții ale urechii, transmite Express. Caștile din cutiile de plastic arata nefolosite, dar, de fapt, ele sint curațate și ambalate, pentru ca pasagerii sa nu se indoiasca de faptul ca sint noi. Ele nu pot fi curațate de toți microbii. Astfel, oamenii pot contract Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Toti cei circa 200 de pasageri ai unui avion care a decolat din Cluj-Napoca au fost testati cand au ajuns in aeroportul din Creta, operatiune care a durat peste trei ore. Ministerul Turismului din Grecia a precizat ca testele vor fi facute aleatoriu. In plus, personalul de la hotel le-a spus romanilor…

- La Aeroportul Heraklion din Creta au fost testata fiecare persoana care a venit din Romania cu o cursa care a adus turiști din București și Cluj Napoca. Testarea a durat peste 3 ore, a povestit la Digi24 Vlad, unul dintre pasagerii aflați in avion. El a adaugat ca din spusele personalului de la hotel,…

- Depozitarea bagajelor de tip carry-on in compartimentele de bagaje din cabina avioanelor care sosesc sau pleaca din Italia este de acum inainte interzisa din motive sanitare, a anuntat vineri Autoritatea aeronautica civila italiana (ENAC), transmite AFP. Pasagerii vor putea lua la bordul avioanelor…

- Un instructor și un pilot de stagiar au fost uciși in raionul Dhenkanal din Odisha (India), luni dimineața, cand o aeronava de tip Cessna FA-152 VT-ENF s-a prabușit la scurt timp dupa decolare. Se pare ca o problema tehnica s-a aflat la origina tragediei. Avion prabusit peste mai multe case,…

- Situatie bizara pentru pasagerii unei curse aeriene. 12 dintre cei 91 pasageri ai unui avion ai companiei Qatar care zbura la Atena au fost testati negativ cu noul coronavirus inaintea decolarii. La aterizare insa, au fost testati din nou, rezultatul fiind pozitiv.Drept urmare, Grecia a suspendat toate…

- Capcanele companiilor aeriene Prima soluție pe care compania v-o va oferi este reprogramarea zborului sau oferirea unui voucher. De reținut este ca nu se știe exact data la care zborurile pot fi reluate și tot de reținut ca NU sunteți obligați sa acceptați vouchere și reprogramari. Astfel, orice pasager…

- Pasagerii ale caror zboruri au fost anulate au dreptul sa isi recupereze banii pe bilet insa comisarul european pentru Transport, Adina Valean, a declarat vineri ca va prezenta un set de recomandari pentru a face voucherele mai atractive."Pentru vouchere, noi o sa prezentam saptamana viitoare…

- Pasagerii ale caror zboruri au fost anulate au dreptul sa isi recupereze banii pe bilet, insa comisarul european pentru Transport, Adina Valean, a declarat vineri ca va prezenta un set de recomandari pentru a face voucherele mai atractive. "Pentru vouchere, noi o sa prezentam saptamana viitoare in Comisie,…