- Secretarul de stat in Ministerul Agriculturii Daniel Botanoiu a anuntat miercuri, la Buzau, ca daunatorul tuta absoluta, care afecteaza culturile de legume, isi face simtita prezenta in trei judete si le-a cerut legumicultorilor sa aplice procedura curativa de combatere, pentru ca altfel exista riscul…

- Petre Daea a precizag ca ""Tuta absoluta" a fost, este si va fi. Este o boala specifica care se poate tine sub control, nu ne mai ferim acum si de "tuta absoluta" si le luam pe toate la rand, in asa fel incat sa cream o imagine ca aici in Romania este cuibar de boli. Eu as vrea sa va spun un lucru…

- O noua alerta dupa scandalul pestei porcine! O insecta ameninta culturi uriase de legume, cele mai afectate sunt rosiile. In mai multe localitati din tara, productia a fost deja distrusa complet! In județele Buzau, Olt si Giurgiu, agricultorii sunt disperați de atacurile unei molii…

- Crescatorii de legume sunt chemati sa fie prudenti in aceasta perioada. Inspectorii Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor au identificat focare de fluturi daunatori Tuta Absoluta in doua gospodarii din raionul Ialoveni.

- Reprezentanții echipei din fotbal din Huși spun ca vor lua aceasta masura daca conducerea AJF Vaslui nu-l va sancționa drastic pe arbitrul meciului disputat duminica. Dupa cum v-am mai informat, Hușana Huși a pierdut, duminica, pe teren propriu, meciul cu FC Flacara Muntenii de Sus din play-off-ul Ligii…

- PSD il amenința deschis pe Klaus Iohannis cu suspendarea, in cazul in care va refuza sa o revoce din funcție pe Laura Codruța Kovesi. Deputatul PSD, Ioan Darzu, a explicat ca el personal va strange semnaturile, daca președintele nu respecta decizia CCR.Citește și: Un jurnalist roman in SUA,…