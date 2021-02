Stiri pe aceeasi tema

- O echipa internationala de arheologi a descoperit cea mai veche pictura rupestra cunoscuta pana in prezent in lume: reprezentarea in marime naturala a unui porc mistret, realizata in urma cu 45.500 de ani in Indonezia, relateaza AFP. Descoperirea este descrisa in editia de miercuri a revistei Science…

- Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1991 EVRIKA! O stralucita mostra de diviziunea muncii ne-au oferit membrii comisiei parlamentare de ancheta a evenimentelor din 13—15 iunie 1990. In sensul ca parlamentarii din partidul de guvernamint si apropiatii lor au analizat evenimentele din…

- Arheologii israelieni au dezgropat la Ierusalim un ulcior de lut cu o vechime de 1.000 de ani care conținea patru monede de aur, a anuntat Autoritatea pentru Antichitati din Israel (IAA), relateaza Agerpres.

- O noua specie de orhidee, considerata exceptionala prin prisma dimensiunilor sale, a fost descoperita intr-o padure tropicala din nordul Ecuadorului, la granita cu Columbia, potrivit biologului Luis Baquero, cel care s-a ocupat de studierea acesteia, informeaza AFP. Descoperirea noii specii, Lepanthes…

- Cu prilejul unui sfert de veac de la trecerea in neființa a politicianului și liderului opoziției in Romania post-comunista, Casa Regala a ținut sa transmita un mesaj, evocand și o declarație a Majestații Sale, Regele Mihai. Astfel, custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, a adresat miercuri un…

