O înmormântare bagă o comună din Alba în carantină! Comuna Șona va intra in aceste zile in carantina. Pare a fi o chestiune de ore pana cand decizia oficiala va fi votata de catre CJSU. Numarul mare de cazuri se pare ca se datoreaza unei inmormantari in comunitate la care ar fi luat parte un numar masiv de cetațeni și unde regulile de distanțare fizica nu au fost respectate. Potrivit datelor transmise de DSP Alba, comuna are o incidența de 10,30/1000 de locuitori, adica 45 de localnici infectați, in ultimele doua saptamani. Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea a declarat cu privire la acest subiect: „DSP Alba a intocmit analiza de risc , conform… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

