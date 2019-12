O inimă fără secrete, cu ecografia cardiacă 4D Masuratori avansate și cel mai precis diagnostic. Acestea sunt principalele caracteristici ale celei mai performante metode de evaluare a inimii, ecografia cardiaca 4D in timp real, explica specialiștii Centrului Medical Speranța. Ecografia cardiaca 4D folosește tehnici avansate care devanseaza metoda 3D, oferind posibilitatea unui diagnostic exact și a unor tratamente potrivite. Identificarea precisa a zonelor afectate ale inimii Efectuarea acestei investigații ajuta la evitarea tratamentelor inutile la pacienții la care nu este nevoie sau, cu ajutorul sau, se poate incepe mult mai devreme tratamentul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

