- Un om a fost salvat cu ajutorul unei inimi care a sosit de la 1.400 de kilometri distanța. Mai exact, din Transilvania. S-a intamplat zilele trecute la Centrul de Transplant Cardiac al spitalului Molinette din Torino, centru condus de profesorul Mauro Rinaldi, scrie La Stampa.Pacientul era ținut in…

- Traficul feroviar este oprit, duminica seara, intre Constanța și Mangalia dupa ce un tren a lovit un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferata. O persoana este incarcerata, iar o alta a fost gasita inconștienta langa vehicul. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Un imobil in care locuiau și trei romani s-a prabusit la Torino. Unul dintre ei este ranit, in stare grava. Ceilalti doi sunt in stare buna, a anuntat miercuri Ministerul Afacerilor Externe, printr-un comunicat oferit presei. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, Consulul general al…

- Un barbat in varsta de 44 de ani a fost ranit in timp ce se afla la vanatoare, in cursul noptii de joi spre vineri, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui. Potrivit purtatorului de cuvant al SAJ Vaslui, Daniel Ungureanu, barbatul a fost dus initial la Centrul de Permanenta…

- Varianta Delta este in Romania și ia vieți omenești. 14 pana acum. 13 dintre pacienți erau nevaccinați, iar unul fusese imunizat, insa avea alte boli extrem de grave. Pentru ca situația tinde sa se complice, medicii trag un semnal de alarma. Potrivit acestora, incep sa se umple din nou secțiile de terapie…

- Voleibalistii polonezi, dubli campioni mondiali en titre (2014, 2018), au debutat cu stangul la turneul olimpic de la Tokyo, unde au fost invinsi surprinzator de Iran cu 3-2 (18-25, 25-22, 25-22, 22-25, 23-21), informeaza AFP. Marea favorita a acestor Jocuri alaturi de Brazilia, detinatoarea titlului,…

- Cei 6 calatori clandestini au fost descoperiți in timpul descarcarii vehiculului, vizibil speriați și foarte deshidratați.Cei cinci minori au fost ingrijiți de structurile de asistența sociala ale municipalitații, in timp ce tanarul in varsta de 24 de ani a fost transferat la secția de Poliție. Pentru…

- Un barbat in varsta de 71 de ani din Italia, coronasceptic, le-a spus medicilor ca este un anti-vaccinist convins chiar in timp ce era intubat, internat in stare grava cu COVID-19, anunța Mediafax. Un barbat in varsta de 71 de ani, anti-vaccinist, este internat in stare grava in unitatea de…