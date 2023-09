Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit, luni dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un stalp, in Suceava. Victimele s-au stins din viața pe loc, iar autoturismul lor a fost distrus complet. Cei patru faceau parte dintr-un ansamblu folcloric.

- Rugbistul Ștefan Stan a incetat din viața dupa o indelungata perioada de suferința. La doar 35 de ani, fostul jucator internațional roman ducea, de cațiva ani, o lupta infernala pentru supraviețuire.

- Sfarșit cumplit pentru doi soți, care se intoarceau din concediul petrecut in Grecia, alaturi de copiii lor. Au murit fulgerator intr-un teribil accident petrecut miercuri, 16 august, pe autostrada Salonic- Serres, iar fiii lor au fost grav raniți.

- Accident grav la Comrat. Șase persoane au fost spitalizate, dupa ce un BMW a ieșit pe contrasens și s-a tamponat frontal cu o alta mașina. Ulterior, o copila de 12 ani a decedat pe patul de spital, potrivit unui comunicat emis de reprezentanții IGP.

- Un tanar de 23 de ani a murit vineri noaptea, dupa ce a fost prins sub o balotiera atașata unui tractor care a luat foc, anunța ISU Bihor. Incendiul a fost, cel mai probabil, generat de defecțiuni la presa de balotat.

- Alexandru Laurențiu Giurca și soția sa Diana au murit in urma unui teribil accident rutier petrecut miercuri, 28 iunie, pe Autostrada București-Pitești. In mașina se mai afla copilul celor doi in varsta de cinci ani, care a scapat nevatamat.

- Milionarul Marius Ivan a murit, la Sinaia, in timp ce incerca sa iși faca o poza. Fondatorul Dufa și Henkel a incercat sa sa iși faca o poza in varf de munte, moment in care a alunecat și a murit. Marius Ivan a murit, la varsta de 64 de ani. El se afla la Sinaia, […] The post Sfarșit tragic pentru un…