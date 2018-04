O infirmiera in varsta de 42 de ani din Bucuresti a lesinat joi, in timpul protestului din Piata Victoriei, aparent din cauza caldurii. Aceasta a fost dusa la Ambulanta si urmeaza sa fie transportata la un spital de urgenta din Capitala. Potrivit organizatorilor, in fata Guvernului protesteaza in jur de 10.000 de oameni. Sindicalistii afiseaza bannere cu mesaje precum "Daca nu ne mariti sporul, hai sa mirositi formolul", "Egalitate pentru toti", "Dreptate pentru TESA" si "Legea voastra unitara dezbina intreaga tara". Vicepresedintele SANITAS, Romeo Sandu, a declarat joi dimineata, pentru AGERPRES,…