- Un bebelus de trei zile a fost gasit, vineri, intr-o casa parasita din judetul Olt. Cel mic era in viata, fusese asezat intr-o cutie de carton si era imbracat si invelit cu o patura.

- Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați sambata, 25 ianuarie a.c., in jurul orei 17.40, despre faptul ca pe DJ 109M, in localitatea Valea Seaca, a avut loc un accident rutier. In urma primelor cercetari efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca o tanara, de 21 de ani, din localitatea Bocicau,…

- Procurorul general, Alexandru Stoianoglo, a confirmat informatia aparuta in presa ca Adriana Betisor, procurorul care a instrumentat dosarul penal pe numele fostului premier Vlad Filat, este vizata intr-un dosar penal.

- O salajeanca este cercetata penal pentru rele tratament aplicate minorului dupa ce in urma cu sase ani, la aproximativ doua saptamani dupa ce a adus pe lume o fetita, si-a abandonat nou-nascutul pe o pubela din Oradea.

- Medicii unui spital din Iasi s-au confruntat cu o situatie fara precedent, dupa ce in unitatea medicala a fost adusa o batrana cu ochiul mancat de viermi, din cauza unei infectii agravate de izeria in care traia. Problemele femeii au inceput in urma cu 12 ani, cand a fost abandonata de unica sa fiica.

- Politistii din Arges au fost sesizati, sambata, ca a fost gasit cadavrul unui nou-nascut in incinta unei societati din Topoloveni. Oamenii legii au stabilit ca o angajata a firmei a nascut la serviciu si a ascuns bebelusul, femeia fiind acum cercetata de oamenii legii.

