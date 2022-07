O incursiune în viitor E vara și cald, din ce in ce mai cald și probabil mulți ne intrebam cum va arata viitorul. Literatura ne da cateva direcții, așa ca o sa va povestesc astazi despre cateva apariții in tema. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La ce ora incep probele de Matematica și istorie de la examenul de Bacalaureat 2022. Astazi, elevii de liceu susțin cea de a doua proba scrisa de la examenul de Bacalaureat 2022. Este vorba despre proba obligatorie a profilului, adica cea la Matematica sau la Istorie, in funcție de profilul real sau…

- Marți, 14 iunie 2022, s-a desfașurat proba scrisa la Limba și literatura romana. La nivelul județului Satu Mare sunt inscriși 2630 de elevi, dintre aceștia s-au prezentat 2342 de elevi, dupa cum urmeaza: 1693 de elevi s-au prezentat la proba scrisa de Limba și literatura romana (secția romana); 649…

- Ministerul educației și științei din Ucraina va face modificari in programa școlara la mai multe materii: Apararea Patriei, Literatura straina, Istoria Ucrainei și Istoria lumii. In special, romanul „Razboi și pace” al scriitorului rus Lev Tolstoi urmeaza sa fie scos din programul literaturii straine,…

- Scriitorul și criticul literar Mircea Mihaieș a fost distins, in cadrul Festivalului internațional de literatura „Tudor Arghezi”, organizat de Consiliul Județean Gorj, Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj și Primaria orașului Targu Carbunești, in parteneriat cu Ministerul…

- Dan Lungu, unul dintre cei mai de succes scriitor romani, dezvaluie, intr-un interviu din seria „Literatura la zi”, realizat de Vasile Ernu, ca trecerea prin Parlamentul Romaniei ramane o experiența pe care inca nu a „digerat-o pe deplin”. „Intri intr-o logica a puterii și intr-o disciplina de partid…

- Festivalul de la Cannes, ajuns la cea de-a 75-a editie si care se va desfasura in perioada 17 - 28 mai, va face o incursiune in lumea virtuala cu ajutorul jocului video Fortnite, prin intermediul caruia utilizatorii se vor putea pune in pielea unui reporter, unui actor sau a unui regizor, relateaza…

- Scriitorul Robert Serban, directorul Festivalui International de Literatura – FILTM, a anuntat ca cel mai important eveniment de acest gen din vestul tarii nu a mai primit finantare din partea Centrului de Proiecte Timisoara, institutie subordonata Primariei Timisoara.

- Intr-un dialog fața in fața cu scriitorul roman Vasile Ernu, la București, Andrei Kurkov vorbește despre statutul sau de scriitor ucrainean de limba rusa intr-un moment de cumpana din istoria celor doua popoare. „Ceea ce vedem acum este o forma de violare a istoriei”, spune autorul tradus in 37 de limbi,…