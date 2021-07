Stiri pe aceeasi tema

- Perchezitiile la locuinta unui colonel de politie din Rusia au scos la iveala opulenta in care locuia acesta. In vila somptuoasa, oamenii legii au descoperit o toaleta suflata cu aur, scrie The Moscow Times.

- O inchisoare subterana secreta, dotata cu crematoriu ce pare a fi destinat oamenilor și deghizata intr-o cabana, a fost descoperita intr-un sat de langa Sankt Petersburg, al doilea cel mai mare oraș din Rusia, potrivit The Moscow Times, care citeaza 47news.ru.

- Trei pacienti ai unui spital din Rusia au murit intr-un incendiu izbucnit in noaptea de marti spre miercuri, au anuntat autoritatile ruse, existand suspiciunea ca incendiul a fost declansat de un aparat de respiratie artificiala, potrivit www.usnews.com Potrivit Comitetului de ancheta din Riazan, la…

- Una dintre fetele președintelui Vladimir Putin, nerecunoscuta de tatal ei, a participat vinerea trecuta la un eveniment oficial. Este vorba despre un forum economic internațional ce a fost gazduit de orașul Sankt Petersburg. Este vorba despre Katerina Tikhonova, in varsta de 34 de ani. Este cunoscut…

- CHIȘINAU, 4 iun – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca numarul participanților din Statele Unite la SPIEF-2021 arata ca businessul american este interesat sa lucreze in Federația Rusa și incearca sa nu-și piarda pozițiile pe piața rusa. © Sputnik / Дмитрий ЛельчукPutin: Prima…