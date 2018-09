O încălzire moderată a climei ar continua să ameninţe calota glaciară din Antarctica de Est (studiu) O incalzire mondiala cu 2 grade Celsius ar putea fi suficienta pentru a face sa se topeasca portiuni considerabile din uriasa calota a Antarcticii de Est, fapt ce va determina o crestere globala a nivelului marii cu mai multi metri, potrivit unui studiu publicat miercuri in revista Nature.



Pana acum, expertii s-au interesat in special de vestul "continentului alb", care participa in mare parte la topirea actuala a gheturilor terestre. Insa calota din estul Antarcticii, cea mai mare din lume, care inglobeaza aproximativ jumatate din rezerva de apa dulce de pe Terra, are portiuni intinse…

