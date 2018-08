Stiri pe aceeasi tema

- Tom Rogan, care a fost analist pentru BBC, Sky News, CNN si Guardian, printre altele, sustine in cel mai recent editorial al sau publicat in saptamanalul conservator Washington Examiner ca SUA ar trebui sa aplice sanctiuni Romaniei. “Time to clean up Romania with sanctions (and hurt Putin’s influence,…

- Tom Rogan, unul dintre cei mai cunoscuti analisti de orientare conservatoare din Statele Unite, sugereaza ca Romania ar trebui sanctionata, la fel ca Rusia, din cauza politicienilor corupti. Tom Rogan, care a fost analist pentru BBC, Sky News, CNN si Guardian, printre altele, sustine in cel mai recent…

- Senatorii republicani din Statele Unite au interesul sa-l confirme in functie inainte de alegerile de la jumatate de mandat, din 6 noiembrie, pe Adrian Zuckerman ca ambasador al Statelor Unite in Romania, astfel incat noul ambasador sa-si inceapa activitatea cel tarziu in primavara anului viitor, a…

- David Schlaefer, sef adjunct al misiunii diplomatice a Ambasadei SUA la Bucuresti, a transmis un mesaj miercuri, la prezentarea casei solare EFdeN Signature, in care a precizat ca Parteneriatul strategic dintre Statele Unite ale Americii si Romania este unul "foarte robust", cele doua state colaborand…

- "Am inteles ca doamna Dancila i s-a plans presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, de faptul ca eu i-am facut sesizare. Numai ca ce a omis sa spuna doamna Dancila - si cred ca nu intelege - eu nu am facut sesizare numai legata de posibilitatea comiterii infractiunii de inalta tradare,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Au fost mulți cei care și-au manifestat satisfacția pentru felul in care, la Camera Deputaților, a fost finalizata faimoasa lege care permite exploatarea zacamintelor de gaze de la Marea Neagra. S-a spus ca, in fine, romanii au obținut un succes, neacceptand pierderea in…

- Pentru prima data, dupa 1918, s-a sarbatorit Ziua Statelor Unite ale Americii și in afara Bucureștiului, la Cluj-Napoca. America are marele merit istoric de fi construit modelul guvernarii democratice, model care a inspirat și inspira popoare de pe toate continentele. De asemenea, la un secol de la…

- China si-a intensificat eforturile de dezvoltare a unei noi generatii de arme nucleare, efectuand in acest context de cinci ori mai multe teste decat Statele Unite, relateaza o publicatie americana.