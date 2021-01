Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a reluat un proiect initiat de Barack Obama si amanat de Donald Trump. Conform unui decret semnat luni, bancnota de 20 de dolari va fi imprimata cu un nou chip, cel al activistei afro-americane Harriet Tubman.

- Administratia presedintelui Joe Biden va relua un proiect emblematic ce vizeaza imprimarea unui portret al activistei de culoare impotriva sclaviei Harriet Tubman pe bancnotele de 20 de dolari, care fusese abandonat de guvernul condus de Donald Trump, a anuntat luni Biroul de presa de la Casa Alba,…

- Joe Biden și Kamala Harris au primit împreuna titlul de ”Persoana a anului” acordat de revista Time pentru anul 2020, în condițiile în care printre cei nominalizați se afla și cel care a pierdut alegerile prezidențiale din SUA, Donald Trump, transmite Reuters. Biden…

- Duminica s-au împlinit 57 de ani de la asasinarea președintelui american John F. Kennedy și aproape 60 de ani mai târziu oamenii sunt înca fascinați de unul din evenimentele de reper ale secolului trecut, noteaza Newsweek.Al 35-lea președinte al Statelor Unite a fost împușcat…

- REZULTAT ALEGERI SUA. "Matematic, trebuie operata o renumarare completa, manuala, a tuturor (buletinelor) in fiecare comitat pentru ca diferenta este atat de mica. Aceasta va ajuta la construirea increderii", a declarat secretarul de stat al Georgiei, Brad Raffensperger, intr-o conferinta de presa.…

- Președintele Partidului Mișcarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a comentat rezultatele neoficiale ale alegerilor prezidențiale din Statele Unite ale Americii și a spus ca indiferent cum se va incheia disputa pana la urma intre cei doi candidați, Donald Trump și Joe Biden, important va fi ca relația…

- Kamala Harris este prima femeie de culoare și vicepreședinte al Americii. Aceasta este mana dreapta a lui Joe Biden, ales azi cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Cine este Kamala Harris? Joe Biden a bifat mai multe recorduri istorice odata cu victoria sa in cursa pentru Casa…

- Statul american Georgia va renumara buletinele de vot exprimate in scrutinul prezidential, in contextul in care diferenta dintre Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, si presedintele Donald Trump este...