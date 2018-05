Aproximativ 20 de milioane de nume, adrese, numere de cont si declaratii „au fost stocate pe doua benzi magnetice care urmau sa fie distruse de un subcontractant in 2016”, au explicat reprezentantii bancii australiene Commonwealth Bank, citati de BBC. In ciuda faptului ca nu a primit dovezi de la firma responsabila cu distrugerea datelor ca benzile au fost distruse, banca nu a comunicat clientilor ca ar putea exista o problema in acest sens, scrie mediafax.ro. Intr-o declaratie depusa la bursa australiana, banca a mentionat ca nu poate confirma faptul ca benzile magnetice (casetele) care…