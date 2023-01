O imensă centrală pe fotovoltaice va fi construită la Onești Peste 3.200 de panouri fotovoltaice vor fi instalate, in acest an, pe un teren care a aparținut fostei CET Onești. Centrala de fotovoltaice va asigura energie verde de 1.428 MWh pe an. Investiția face parte dintr-un plan mai amplu prin care actualii proprietari ai fostei termocentrale de la Borzești și-au propus ca, in urmatorii 3 […] Articolul O imensa centrala pe fotovoltaice va fi construita la Onești apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

