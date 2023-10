Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele cu inteligența ridicata pot rezolva acest test de iluzie optica pe care redacția Spynews.ro ți-l prezinta in aceasta dimineața. Doar 2% dintre oameni pot observa fluturele ascuns in poza din camera de zi a bunicului in 7 secunde.

- In aceasta seara redacția SpyNews.ro iți propune un nou test de iluzie optica! Tot ce trebuie sa faci este sa identifici caii cu trei picioare care se regasesc in imagine, in doar 15 secunde. Testeaza-ți abilitațile și vezi daca poți gasi raspunsul corect in timpul dat.

- In acesta seara, redacția SpyNews.ro va propune un test de iluzie optica. Doar 5% dintre oameni pot observa floarea soarelui ascunsa printre albinele din imagine in doar 11 secunde. Testeaza-ți abilitațile și vezi daca ai un coeficient de inteligența crescut.

- In aceasta seara, redacția SpyNews.ro iți propune un nou test de iluzie optica. Tot ce trebuie sa faci este sa identifici cațelușul ascuns in imaginea de mai jos. Doar geniile pot identifica patrupedul in doar 11 secunde.

- Dupa mult timp in care a vorbit despre el, Nicoleta Nuca s-a afișat alaturi de viitorul ei iubit! Este viitorul soț al uneia dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania, insa puțini știu cum arata! Ei bine, paparazzii Spynews.ro s-au ocupat de acest lucru și au imagini exclusive cu cei doi! Iata…

- In aceasta seara, redacția SpyNews.ro iți propune un nou test de iluzie optica. Incearca sa-ți testezi inteligența gasind toate animalele ascunse in interiorul imaginii de mai jos. Poți sa le identifici pe toate in doar 10 secunde?

- Aceasta iluzie optica iți pune la incercare capacitatea de concentrare. In imaginea de mai jos este ascunsa cifra 5. Caut-o și, daca o gasești in 5 secunde, inseamna ca ai un nivel de concentrare de invidiat! Persoanele care dau dovada de acest "har" sunt speciale. Te numeri printre ele?Iata și rezolvarea!

- In aceasta dimineața de vineri, redacția SpyNews.ro iți propune un nou test IQ iluzie optica. Tot ce trebuie sa faci e sa identifici fața ascunsa din imagine in doar 8 secunde. Testeaza-ți abilitațile și vezi daca reușești sa dai un raspuns corect in timpul dat.