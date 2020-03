O ieșeancă beată a intrat cu maşina în gard. Ce alcoolemie avea Alcoolul a lasat fara permis de conducere doi ieseni. Intre acestia este o femeie care din cauza alcoolului, a lovit cu masina pe care o conducea un gard al unei case aflate pe marginea drumului. Femeia avea o alcoolemie de 0,67 mg/l alcool pur in aerul expirat. „In urma investigatiilor efectuate, s-a constatat faptul ca, la data de 21 martie, o femeie de 41 de ani, din municipiul Pascani, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 208, in comuna Lespezi, ar f (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer in varsta de 61 de ani din localitatea Gradinari, județul Caraș-Severin, a fost depistat, joi, de polițiști, cu o alcoolemie de 5,79 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit unor surse locale, barbatul a baut alcool chiar in fața polițiștilor. Barbatul de 61 de ani a fost oprit, joi, de polițiștii…

- Fostul prefect al judetului Constanta Ioan Albu a produs un accident, duminica seara, in jurul orei 19.15, pe DN 3, intre Ciocarlia de Sus si Ciocarlia de Jos. In urma impactului, autoturismul lovit s a rostogolit pe camp. Soferul a fost aruncat din masina, care s a rasturnat peste el. Barbatul a murit…

- In data de 1 februarie la ora 1630 poliiti din cadrul Serviciului Rutier au oprito în trafic pentru control pe o femeie în vârst de 31 de ani din comuna SurdilaGiseanca în timp ce conducea un vehicul pe DJ 203 în afara oraului Furei.Cu ocazia activitilor desfurate poliitii a...

- Surprins de politisti rutieri la volanul unui autoturism cu numere de inmatriculare expirate, secretarul de stat Alin Ignat reactioneaza si sustine ca apartine unui service si a fost primita la schimb dupa ce si-a lasat masina proprie pentru reparatii.

- O femeie care a lovit cu mașina pe care o conducea o fetița de 11 ani, in Mediaș, județul Sibiu, este cautata de polițiști, care au facut publice imagini surprinse de camerele de supraveghere in care se vede accidentul, dar și faptul ca femeia a oprit pentru scurt timp, apoi a plecat, scrie Mediafax.Potrivit…

- O femeie a fost ranita intr-un accident rutier petrecut marți la Sebeș. Conducea o mașina care a fost lovita de un tanar aflat la volanul unui autoturism și care a produs un carambol dupa ce nu a pastrat distanța corespunzatoare in mers. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 7.30, un tanar de 23 de…

- Accident in orasul Tighina. O femeie a ajuns la spital, dupa ce a fost spulberata de o masina, anunta asa-numitul Minister de interne din stanga Nistrului.Potrivit soferului, femeia a iesit brusc pe carosabil, de accea nu a reusit evitarea impactului.

- O femeie in varsta de 66 de ani din localitatea Bacaoani se zbate intre viața și moarte dupa ce, in aceasta seara, a fost lovita de o mașina la cațiva metri de poarta sa. Ungureanu Felicia se intorcea de la niște vecini, unde fusese in vizita. In momentul cand a incercat sa traverseze strada, pentru…