Alina Mocanu lanseaza prima piesa din cariera – “Venus”

A cucerit publicul in cadrul X Factor anul trecut, iar acum, Alina Mocanu lanseaza primul single din cariera. Piesa “Venus” este insotita de un videoclip cosmic, in regia lui SAN, ce transpune in imagini o lume in care sentimentele prind viata. Videoclipul este disponibil pe canalul… [citeste mai departe]